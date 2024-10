"Bestie in fuga": tra neorealismo e boom economico il folgorante esordio di Daniele Kong

“Bestie in fuga” di Daniele Kong è un’opera che brilla per la sua profondità narrativa e la sua straordinaria qualità artistica. Ambientato sull’immaginaria isola di Dieci nel Mar Tirreno agli sgoccioli degli anni '50 del secolo scorso, il racconto si snoda attraverso una lente che richiama fortemente il neorealismo cinematografico. La storia è quella di Franco e Marcello, due giovani pescatori orfani le cui vite vengono sconvolte dall’arrivo di una troupe cinematografica. L’obiettivo è quello di girare un film sulla vita di Gesù per far emergere e conoscere l'isola e farla diventare glamour come Capri, la meta più amata dagli abitanti della "civile Milano".