Fumetti, torna Craig Thompson con l'edizione ampliata di "Ginseng Roots"

Anni dopo l'autore rincontra la sua comunità d'origine, e parlando anche con i suoi genitori, col fratello Phil e la sorella Sarah, si rende conto come "Blankets" sia stata un'opera così nuda e travolgente soprattutto per quelle persone del suo passato la cui sussistenza ruota ancora intorno al ginseng. L'opera del 2003 gli ha permesso di consacrare il proprio talento e grazie a essa ha conquistato anche due Ignatz Award. Thompson scava a fondo nel suo passato fino alle proprie radici, che a volte, proprio come quelle piante i ginseng contengono il segreto per guarire ogni male.