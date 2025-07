World Lasagna Day: il 29 luglio si celebra un mito della cucina

La specialità della casa sono proprio le lasagne vegetali, declinate in oltre 50 versioni l’anno, preparate in piccoli lotti da massimo 20 porzioni e rifatte da capo quando finiscono. Qualche esempio? La Lasagna alla lattuga con pomodori secchi e pinoli, crespelle di ceci e scarola, o i Fusilli paesani di grano antico Senatore Cappelli in salsa di noci, fino alla Sfogliatina di crespelle di farina di ceci e scarola e i Mondeghili dello chef, serviti con fagiolini cornetti in umido. A completare l’offerta: ravioli, gnocchi, tofu e seitan tutti autoprodotti in casa. Un luogo perfetto per chi vuole celebrare il World Lasagna Day in chiave green, senza rinunciare a gusto, creatività e stagionalità.