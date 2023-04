Vinitaly 2023, la più grande fiera dedicata al mondo del vino

Per la Fiera Internazionale del Vino e dei liquori in programma dal 2 al 5 aprile negli spazi di Veronafiere, attese oltre 4 mila aziende e mille top buyer

Vinitaly, la più importante Fiera Internazionale del Vino e dei liquori, è giunta alla sua 55esima edizione. Business, internalizzazione e posizionamento sono i tre temi della manifestazione pronta a diventare la più grande “ambasciata” del vino. Negli spazi di Veronafiere fino al 5 aprile sono attese oltre 4 mila aziende da tutta Italia e da più di 30 nazioni, e un contingente record che supera i mille top buyer da 68 Paesi selezionati.

Oltre 100mila mq di superficie espositiva tra padiglioni fissi e tensostrutture al completo, più altri due saloni professionali - Enolitech con Vinitaly Design e Sol&Agrifood con B/Open e Xcellent Beers - che portano il totale espositivo in quartiere a più di 4400 aziende.

“Sarà un Vinitaly di servizio e sempre più funzionale alle esigenze delle aziende che operano sui mercati” spiega il Federico Bricolo, presidente di Veronafiere SpA. Tra le 68 rotte di destinazione del vino italiano che convergeranno a Verona emergono, oltre alle consolidate piazze di Usa e Canada, i 17 Paesi dell’Asia, guidati da Cina (130 top buyer), Giappone, Corea del Sud ma anche Hong Kong e Singapore, i 12 dal Centro e Sud America, con Brasile e Argentina in testa, nove stati africani e una mappa europea a quota 26.

Vinitaly 2023: degustazioni, aree tematiche e concorsi

Confermate le principali aree tematiche: Vinitaly Bio; International wine hall; Vinitaly Mixology; Micro Mega Wines a cura del wine writer Ian D’agata con focus sulle produzioni di nicchia e a tiratura limitata; Taste and Buy, il matching con operatori selezionati dalla rete fieristica in collaborazione con i Consorzi di tutela; Tasting Express con le più importanti riviste internazionali di settore.



Più di 80 le degustazioni previste, a partire dai Grand Tasting di Vinitaly nelle quattro giornate di manifestazione fino al walk around tasting dei Tre Bicchieri 2023 del Gambero Rosso (domenica 2 aprile) e dell’Orange Wine Festival (3 aprile) che vede la presenza di aziende top da 10 paesi, oltre al Vinitaly Tasting - The DoctorWine Selection a cura di Daniele Cernilli (2-5 aprile), ideato per i buyer e gli operatori dell’horeca e ai focus di Young to Young, ossia le tre sessioni di degustazione con dieci giovani produttori firmate da Paolo Massobrio e Marco Gatti.

Spazio anche ai concorsi, con l’International packaging competition - Vinitaly Design, il concorso che premia il miglior packaging per trend, design e innovazione di vini, distillati, liquori, birra e olio extra vergine di oliva.

Vinitaly and the City

Sarà una vera e propria ondata di wine passion quella che si propagherà da Vinitaly a Verona, pronta ad alzare i calici per Vinitaly and the City in un brindisi diffuso per tutta la città. Un fuori salone dedicato a tutti i wine lovers, in programma fino al 3 aprile, che colorerà il centro storico scaligero in un mosaico di appuntamenti tra contaminazioni culturali, artistiche, musicali e geografiche, per un mix di degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate, tutto all’insegna dell’eccellenza enologica tricolore.

Le novità di Vinitaly and the City 2023

Tra le novità più suggestive in programma, il lancio della wine guitar di Vinitaly and the City in legno di botte di castagno realizzata da Fabrizio Paoletti, il liutaio che ha firmato le chitarre di star come Bruce Springsteen, Keith Richards e Joe Walsh. Non mancano gli appuntamenti letterari, in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Verona.

Roberto Valbuzzi (figlio d’arte e chef del ristorante Crotto Valtellina, oltre che noto volto televisivo) parlerà del suo libro “Cuoco, ristoratore, contadino”, mentre Joe Bastianich presenterà il libro “Il grande racconto del vino italiano”, scritto con Tiziano Gaia.

Di Indira Fassioni