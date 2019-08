Una favola diventa realtà nel ristorante Cantine del Gavi

Venerdì 30 agosto il ristorante Cantine del Gavi apre le porte del suo giardino per una serata conviviale che inaugura il nuovo corso dello storico ristorante situato a Gavi, terra di enogastronomia in provincia di Alessandria, in Piemonte. Gestito da quarant’anni dalla famiglia Rocchi , prima e per molto tempo da Alberto Rocchi , il papà del celebre Risotto al Gavi , poi, da qualche anno, dalle sue figlie Roberta ed Elisa , che pur mantenendo forte e viva l’identità creata dal padre, hanno aggiunto nuova attenzione ai dettagli, ricerca e innovazione, filtrandole attraverso i loro percorsi personali.

A partire dalle ore 20.00 i partecipanti potranno acquistare un voucher che permetterà di gustare 4 delle proposte in menu o calici dei prestigiosi vini selezionati. L’ ospite potrà così comporre la propria personale “gourmet experience” nella splendida cornice de ll Giardino segreto. Che non è solo un’inaugurazione, un’apertura, ma l’inizio di un progetto strutturato che ambisce a diventare un appuntamento annuale dell’estate.



E che prende il nome dall’omonimo romanzo di Frances H. Burnett. «Vecchi tavoli, letti che diventano divani, ruvidi tessuti dal sapore antico, un albero illuminato ed un’altalena. Un’atmosfera onirica che riporta all’infanzia quando, da bambini, si giocava con la fantasia – spiega Laura Gobbi, Project Manager dell’evento e firma di importanti progetti di promozione del territorio –. La prima volta che si sono aperte le porte del giardino della famiglia Rocchi mi sembrava di vedere correre sul prato Mary, la protagonista del libro Il giardino segreto. Da qui l’idea di prendere ispirazione da questa favola che narra sì le avventure di Mary e dei suoi amici alla scoperta di un mondo nascosto. Ma il suo significato più profondo è quello che accompagna la trasformazione e il cambiamento di ognuno di noi, attraverso la presa di coscienza del proprio Sé. Perfetta metafora del cammino di Roberta ed Elisa, che trova concretezza in questo luogo.»



Sublimando l’essenza del romanzo di Burnett, la magia e l’ incanto del sogno vengono raccontati in una serata dove si incrociano le tante storie di aziende, produttori, clienti e amici che da sempre frequentano casa Rocchi.



Ma entriamo nel vivo della cena. Si inizia con il Risotto al Gavi preparato con il riso della Tenuta Castello e con Parmigiano Reggiano 50 mesi, e si prosegue con una Battuta di Fassona della macelleria Davide Ballestrero, accompagnata da una giardiniera con le verdure dell’orto di Alberto, e con una Panzanella con pomodoro, fagioli della Val Borbera, cipolla rossa e basilico; a continuare, Panino Gourmet con maiale a lunga cottura di Longino&Cardenal, chutney di prugne, stracciatella e senape, con pane rustico realizzato con una speciale miscela di farine selezionate. Si finisce in dolcezza con Coppetta di pesche al forno con zabaione al Gavi e gelato alla vaniglia (preparato da Elisa), che è anche uno dei signature dish del ristorante.



L' opening al Giardino segreto vuole essere, allo stesso tempo, un viaggio attraverso le terre dei vini scelti e serviti da Luca Ivaldi. Si parte da Gavi con la storica Cantina Broglia – che annovera i vigneti più antichi della cittadina, datati 972 d.C. –, con La Meirana, un Gavi Docg del Comune di Gavi; si arriva poi nelle Langhe, con il Barolo di Barale, e si prosegue oltralpe per incontrare una selezione di Champagne curata da Alberto Massucco, per rendere ancora più prezioso questo momento di festa.



In chiusura, lasciando il posto alla musica graffiante dei vinili di Luca Bernascone, il caffè de La fabbrica del caffè e i cocktail del pluripremiato bartender Mirko Turconi.



www.ristorantecantinedelgavi.it



Di Indira Fassioni