Turin Coffee: non solo chicchi

Indiscussa capitale del gusto, Torino è stata la prima capitale del Regno d’Italia, ed è qui che sorsero alla fine del 1700 i primi caffè, veri luoghi d’élite. Parliamo dei caffè storici, il vero salotto di Torino, ciò che la rende indiscutibilmente la città, la capitale italiana del caffè, gli stessi caffè che sarà possibile visitare in questi due giorni grazie a una collaborazione con Turismo Torino che per l’occasione metterà in campo le migliori guide turistiche.



Caffè e cultura hanno lo stesso aroma, proprio come cucina e cultura hanno lo stesso gusto. Alla base la voglia di custodire il passato, raccontare il presente e inventare il futuro. A Turin Coffee 2019 si farà cultura con i migliori head trainer, si assaggeranno piatti stellati, gelati gastronomici, cocktail a tema, e ci sarà pure una mostra fotografica (Dalla Pianta alla Tazzina). In più, un’area dedicata ai più piccoli, che sarà teatro di workshop, attività ludiche di disegno, di Pet Therapy e laboratori tecnologici.



La formula non cambia: tutte le degustazioni saranno completamente gratuite, comprese quelle firmate dai pastry chef, dagli chef stellati, dai maestri gelatieri e dai bartender. E tutte le donazioni che verranno fatte nella due giorni saranno devolute all’associazione CasaOz.



La kermesse coinvolge, da un lato, le piccole torrefazioni locali (Antica Torrefazione, Caffè Boutic, Caffè Malabar, Caffè Perrero, Dicaf Ghigo, Hobby Caffè, Il Caffè, Mokabar, Torrefazione Mike) espressione di quel saper fare e fare bene tipicamente italiano, e dall’altro SCA Italy, acronimo di Specialty Coffee Association, autorità di riferimento per l'eccellenza del caffè a livello internazionale.



Gli chef presenti saranno Cristina Bowerman, del ristorante romano 1 stella Michelin Glass Hostaria, nel cuore di Trastevere, e Andrea Ribaldone, Executive Chef e patron di Osteria Arborina a La Morra, nelle Langhe, premiata con la stella Michelin a solo nove mesi dall’apertura.

Tra i maestri gelatieri, Stefano Ferrara, Ambasciatore del Gelato nel mondo e pasticciere di Il Pinguino Gelateria Naturale di Roma, specializzato in gelato senza glutine, senza latte, senza uova, senza zucchero, per celiaci, vegetariani, vegani, e Stefano Guizzetti di Ciacco Lab, insignita dei tre Coni Gambero Rosso nel 2017 e 2018.

All’evento prenderà parte anche il mixologist Lucio d’Orsi, anima del Majestic Palace Hotel di Sorrento e bartender dell’unico Dry Martini Bar d’Italia, aperto sulla terrazza panoramica dell’hotel sorrentino.



5 saranno invece i campioni del caffè: Davide Berti, campione del mondo di Ibrik, il caffè alla turca; Alessandro Galtieri, classificatosi sul podio al terzo posto nella categoria Brewing, ovverosia il metodo di estrazione che utilizza la percolazione dell’acqua attraverso il caffè e, generalmente, l’utilizzo di un filtro in carta; Francesco Corona, barman di successo di livello internazionale e specialista in mixology; Matteo Beluffi, finalista e 6° nel campionato mondiale di latte art; e Cinzia Linardi, barista e giudice internazionale per la “Cup Of Excellence”, che significa girare le piantagioni per assaggiare e selezionare i migliori caffè del mondo destinati a speciali aste private.

Turin Coffee vi aspetta a Torino, in piazza Carlo Alberto, sabato 8 e domenica 9 giugno.



www.turincoffee.it



Di Indira Fassioni