Tiramisù: la ricetta classica, la più amata

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

Il tiramisù è il dessert italiano più apprezzato ed imitato nel mondo. E' un' icona assoluta ed è la ricetta più cercata in rete dagli italiani. E' una delle parole della cucina nostrana più conosciute all’estero, la prima per i dolci. Ne esistono decine di ricette e varianti: con la frutta, con tanti tipi di liquori diversi e con la crema pasticcera al posto di quella al mascarpone. Vi proponiamo la versione classica tra le più apprezzate, con strati di savoiardi imbevuti di caffè e farciti con una golosa crema al mascarpone. Questa è una ricetta quasi del tutto fedele a quella canonica non fosse per il maraschino , aggiunto alla crema, e per il cioccolato fondente grattugiato che si sostituisce al cacao amaro!