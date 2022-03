Torna il Roma Whisky Festival il 5 e 6 marzo

Il 5 e 6 marzo 2022 torna il Roma Whisky Festival, che giunge alla sua decima edizione. Con la direzione artistica di Andrea Fofi e la consulenza di Pino Perrone, l’evento si terrà nell’elegante cornice del Salone delle Fontane. Il 're' dei distillati" ha una storia antichissima, contesa tra Scozia e Irlanda che ne rivendicano l’origine. Ottenuto dalla fermentazione di vari cereali, il whisky sarà assoluto protagonista nelle due giornate per appassionati, produttori, importatori, distributori, commercianti e bartenders.

Durante l’evento sarà possibile incontrare le aziende e scoprire le centinaia di prodotti in degustazione, grazie alla programmazione di 20 masterclass per esperti e neofiti finalizzati alla conoscenza del prodotto “Dopo due anni di stop – dichiara Andrea Fofi - la nostra squadra, come la nostra sete di Whisky, non si è mai fermata, anzi: abbiamo continuato a esplorare, a imparare, a divertirci e crescere nel mondo senza confini del mondo-whisky”.

Spazio anche al food, con uno stand interamente dedicato al cioccolato, con Fonderia Dolci & Design e le prelibatezze della cucina tipica irlandese offerte dallo storico pub Le Bon Bock, che proporrà le più famose birre inglesi alla spina.

E per continuare la tradizione dei grandi film e romanzi, il connubio whisky e sigari sarà garantito dal Club Amici del Toscano. Come ogni anno al Festival sarà possibile degustare prodotti e acquistare le migliori bottiglie, vincitrici del Premio Whisky & Lode, decretate da una giuria di esperti.

Ma quest’anno il Festival non finisce al Salone delle Fontane. La novità della decima edizione coinvolge cinque locali della città, con il progetto Whisky in Town: ORO Whisky Bar, Jerry Thomas Speakeasy, Treefolk's Public House, Le Bon Bock e il Banana Republic, che nelle serate del 5 e 6 marzo proporranno una drink list speciale dedicata a un brand di whisky, sapientemente servito e miscelato da un ospite bartender.

Di Indira Fassioni