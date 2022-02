L'Olio Evo protagonista di un cocktail

“Da secoli, per noi di Gragnano l’alchimia è l’unione di acqua, grano, vento e passione..."

Sabina Yausheva è una delle migliori bartender in Italia: bar manager del DRY di Milano, locale situato nel cuore di Brera, da poco premiata con il Cook Award del Corriere della Sera come Miglior Talento Bartender dell’anno 2021, ha ideato e realizzato “Madre Martini”, un twist che rivisita il classico Martini con un ingrediente del tutto originale: l'olio extravergine d’oliva.

Un cocktail che richiama la Madre Terra e che ha come protagonisti proprio i prodotti frutti della terra, come il pomodoro, i fiori di sambuco del liquore St.Germain, le botanicals del london dry gin e le olive.

Unendo tutti gli ingredienti, al palato viene ricreato un sapore umami che coinvolge tutti i sensi. A donare carattere al drink sono le poche gocce di olio extravergine d'oliva Vibianini non filtrato dell’azienda Castello Monte Vibiano, raccolto a mano, spremuto a freddo e surgelato in giornata, con cultivar 100% italiano di 12 rare varietà di olivi autoctoni.

Ecco di seguito la ricetta del cocktail “Madre Martini” .



Ingredienti:

40 ml gin - 10 ml acqua di pomodoro - 10 ml liquore St.Germain - 5 ml salamoia di olive nere - 3 gocce di olio EVO Vibianini



Bicchiere: coppa Martini



Garnish: fiori di gypsophila



Preparazione:

Il drink si prepara con la tecnica dello stir and strain. Versare in un mixing glass tutti gli ingredienti con tanto ghiaccio e miscelare con un barspoon. Una volta raggiunta la giusta diluizione, versare il tutto in una coppa Martini ghiacciata, depositare sopra 3 gocce di olio EVO Vibianini e decorare con fiori di gypsophila.

https://drymilano.it

Di Indira Fassioni