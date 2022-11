Sina Chefs' Cup Contest: lo chef Riccardo Agostini si aggiudica il podio

In un testa a testa nell’ultima tappa di Milano si sono confrontati Riccardo Agostini, chef del Ristorante Il Piastrino di Pennabilli (Rimini) e Senio Venturi, chef del Ristorante L'Asinello di Castelnuovo Berardenga (Siena), dopo aver conquistato la giuria alla tappa all’Harry’s Bar The Garden del Sina Villa Medici di Firenze.

Con tre punti di distanza, ha vinto l’ottava edizione della Sina Chefs’ Cup Contest Riccardo Agostini, con un punteggio di 87/100. Lo chef Senio Venturi si è distanziato di soli tre punti dal suo sfidante, che negli anni è stato suo maestro, collega e amico. I due chef hanno condiviso il lavoro delle brigate in vari ristoranti e partecipato insieme ad esperienze professionali e di vita, come il viaggio in Corea che ha ispirato i loro piatti per l’edizione 2022 del contest.

«Il viaggio condiviso - ha spiegato lo stesso Agostini - fa parte della filosofia che propongo al Ristorante Il Piastrino: dalla collaborazione e dal confronto di idee e tecniche scaturiscono nuove esperienze in cucina».

Ma arriviamo al menù della finale. Come antipasto lo chef Agostini ha proposto un piatto dai profumi del bosco fortemente evocativo, quasi emozionale: cardoncello maturato, uva acida, salamoia con anice e finocchio e sale di Cervia. Una commistione di tecnica, materia di prima di qualità, esperienza. Lo chef Venturi ha risposto con un primo piatto caratterizzato da consistenze e sapori contrastanti: ravioli di capocollo alla brace, crema di porri, popcorn di maiale e porro fritto.

Il viaggio dei commensali e della giuria è proseguito con un piatto realizzato dallo Chef Resident Taro Shimosaka, originario del Paese del Sole Levante. Lo chef ha proposto un salmone scozzese, salsa cachi e mizuna, tsukemono di cavolo viola. Dulcis in fundo, Taro Shimosaka ha creato anche il dessert con matcha e frutti di bosco.

Il piatto di AgostinI ha conquistato la giuria formata da Mariarosaria Bruno, (giornalista di Fine Dining Lovers), Alessandra Iannello (giornalista

de Il Gusto e Agrodolce) e Gabriele Ancona (vicedirettore di Italia a Tavola), confermando lo chef vincitore della Sina Chefs’ Cup Contest 2022.

di Indira Fassioni