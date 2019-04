Siggi’s: lo yogurt dalla ricetta semplice

Nel 2006 ha iniziato a vendere il suo skyr nel mercato agricolo al centro di Manhattan, raggiungendo in poco tempo una popolarità inaspettata che negli anni è cresciuta al punto da far diventare siggi’s il marchio di yogurt dalla crescita più veloce negli USA.



Silvano Picarelli, Amministratore Delegato Lacatalis Nestlè Prodotti Freschi Italia S.r.l., in occasione della presentazione dello yogurt siggi’s in anteprima assoluta durante NutriMi – XIII Forum di Nutrizione Pratica ha commentato:

“Il Gruppo Lactalis ha acquistato siggi’s nel 2018 e, dopo aver consolidato il brand sul mercato americano, ha portato il prodotto anche in Canada, in Australia e in Europa. Dopo UK, Francia e Croazia, siggi’s è finalmente presente anche in Italia. ”



Le ricette siggi’s sono semplici, non contengono edulcoranti, aromi artificiali, conservanti né coloranti.



Manuela Mapelli, Biologa Nutrizionista e relatrice di NutriMi, durante la conferenza stampa ha presentato i valori nutrizionali dei prodotti ha commentato:

“Oggi, anche nel nostro paese, la riduzione degli zuccheri è una delle maggiori sfide in fatto di corretta alimentazione. In questo senso, ma anche in virtù della sua ricetta genuina, siggi’s risponde perfettamente alla ricerca di benessere della popolazione.”



Mr Siggi Hilmarsson, particolarmente orgoglioso del grande successo ottenuto, durante la conferenza stampa di lancio a cui ha partecipato personalmente ha dichiarato:

“Portare siggi’s in Italia è un sogno che si realizza: spero che il mio yogurt e i suoi valori di semplicità possano essere apprezzati nel paese con la cucina migliore del mondo!”