SIGEP: fino al 25 gennaio a Rimini l'eccellenza del foodservice dolce Made in Italy

Si terrà fino a mercoledì 25 gennaio la 44esima edizione del SIGEP - The Dolce World Expo di Rimini, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group. Presso il Quartiere Fieristico di Rimini sarà protagonista l’eccellenza del foodservice dolce Made in Italy e non solo.

Più di 1000 brand espositori provenienti da 34 Paesi, tra cui Spagna, Turchia, Germania, Belgio e Francia, in concomitanza con AB Tech Expo (7°edizione), il Salone Internazionale delle Tecnologie e Prodotti per Panificazione, Pasticceria e Dolciario.

Per cinque giorni la città di Rimini diventa la capitale mondiale del Dolce, accogliendo tutte le community del settore, per un’edizione che si presenta già sold out, occupando tutti i 28 padiglioni per oltre 130.000 mq di superficie espositiva del quartiere fieristico riminese.

Alla manifestazione saranno presenti anche gli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, che tornano per il secondo anno al SIGEP di Rimini, luogo che nel 2022 vide nascere proprio APEI, l’associazione presieduta dal Maestro Iginio Massari e che conta oggi 55 Ambasciatori Pasticceri.

Il programma di APEI al SIGEP di Rimini 2023

Presso il proprio stand (Padiglione Hall Sud, n. 044) e in tanti altri luoghi della fiera, gli Ambasciatori di APEI saranno protagonisti di presentazioni, talk e premiazioni. Si partirà domenica 22 gennaio, alle 11.30, presso la Pastry Arena (Pad. B5) con l’evento dal titolo “Differenti visioni, grandi idee”, nel corso del quale APEI conferirà alcuni premi speciali: il premio “Pasticcere dell’anno” andrà ai fratelli Andrea e Nicola Pansa di Amalfi “per saper valorizzare i prodotti del territorio con capacità, abilità manuali ed eleganza”.

Per le materie prime, il Trofeo APEI andrà ad Agrimontana “per l’alta tecnologia nella frutta candida e per il suo cavallo di battaglia, il marron glacé” e a Molino Dallagiovanna “per la grande qualità delle sue farine, condivisa dal mondo intero nei settori della pasticceria, pizzeria e ristorazione”. Riconoscimenti anche a Polin “per le nuove tecnologie di cottura, universalmente riconosciute” e Roboqbo “per il connubio tra alta versatilità e altra qualità di un prodotto unico”.

Lunedì 23 gennaio, dalle 12.15, presso la Vision Plaza (Pad. Hall Sud) si parlerà de “I trends, a livello internazionale, dell’alta pasticceria nella ristorazione e/o nell’hotellerie”, alla presenza dello Chef Carlo Cracco. E ancora lunedì, alla Dolce Arena – Cupola (Pad. Hall Sud) dalle 14.45 il focus sarà su “Panettone e tiramisù: le icone del dolce italiano incontrano i sapori e gusti del mondo”.

A seguire, alle 15.30 presso la Pastry Arena si terrà la conferenza stampa che annuncerà la collaborazione tra Apei e Conpait, la Confederazione dei Pasticceri Italiani che promuove il mondo della pasticceria in Italia. Sempre lunedì 23 alle 15.30 sarà la volta de “L’eccellenza dell’arte dolciaria ed i prodotti tipici, come il caffè” con Michele Cannone e Salvatore Varriale, ambasciatori del Made in Italy nel mondo, e “Relais Dessert: La ricerca della qualità e della bellezza nell’arte dolciaria: un nuovo rinascimento che alimenta le civiltà” con Davide Comaschi, Fabrizio Galla, Luca Mannori, Roberto Rinaldini, Andrea Acherer, Luigi Biasetto e Iginio Massari.

Nella giornata di martedì 24 gennaio alle 12.00, alla Pastry Arena (Pad. B5), si parlerà di “Eccellenza e qualità nei diversi rami della Pasticceria – con case histories” con Guido Castagna ed Eugenio Morrone.

Infine, nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, presso la Dolce Arena – Cupola (Pad. Hall Sud) si terranno i Campionati Mondiali di Pasticceria Juniores e The Pastry Queen, con il Presidente d’Onore Iginio Massari. Nelle giornate di sabato 21 e lunedì 23 gennaio, invece, presso la Pastry Arena (Pad. B5) si svolgeranno i Campionati Italiani di Pasticceria Juniores.

Di Indira Fassioni