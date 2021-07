Servizi sartoriali per i cultori del vino

Un caveau nel cuore di Milano dedicato ai grandi amanti del vino, con stanze e locker a temperatura e umidità controllate e un’ampia offerta di servizi personalizzati riservati a tutti i suoi clienti.

Nella storica sede di WineTip, da oltre vent’anni tra i top mercanti di vino a livello internazionale, è nato Milano Wine Vault, un vero e proprio tempio del vino con 90 wine locker e 3 wine room affittabili da privati e aziende, dove le bottiglie dei vini più preziosi riposano in attesa di essere stappate.

Creato nel 2000 dall’idea di Massimo Cassamagnaga, Fabrizio Cimiotta, Alberto Cristofori e Federico Pedrazzi, quattro amici accumunati dalla stessa passione per il vino, lo spazio di WineTip è oggi in grado di accogliere un totale di circa 5mila bottiglie – tra cui 42 per ogni locker e 300 per ogni wine room - che vengono registrate, catalogate e quindi conservate in condizioni ottimali a una temperatura di 15 gradi e un'umidità del 70%.

Un mercante di vino sa bene quanto sia fondamentale la sicurezza per le sue bottiglie più pregiate, ecco allora che WineTip ha strutturato la sua cantina in modo da garantirne l’accesso solamente in presenza dello staff: oltre ai codici di sicurezza necessari per entrare nel caveau, ogni singolo locker è dotato di una chiave custodita direttamente dai responsabili di WineTip.

Accanto alla cantina sono tanti i servizi sartoriali che rendono WineTip una realtà unica nel suo genere: dalla valutazione delle bottiglie a consulenze personalizzate, dalla possibilità di consegna e ritiro delle etichette a Milano e provincia nel giro di poche ore fino all’organizzazione di eventi privati nella nuova tasting room con cucina a vista, ideale per degustazioni esclusive e show cooking. Un’offerta completa che mette in risalto la grande attenzione di WineTip verso tutta la sua clientela – proveniente da oltre 40 Paesi in tutto il mondo –, valore che gli ha permesso di diventare un punto di riferimento a livello internazionale.

Wine storage per privati e aziende, wine merchant riconosciuto in tutto il mondo ma anche pregiato distributore, oggi WineTip vanta una cantina ricca di oltre 4.000 etichette, per circa 100.000 bottiglie, che include tutti i vini più richiesti dal mercato fino a quelli considerati introvabili. Grandi nomi da tutti i migliori territori vitivinicoli e una spiccata passione per Piemonte, Toscana, Borgogna, Bordeaux e Champagne.

Il prezzo per usufruire della Milano Wine Vault? Meno di un caffè al giorno.

http://www.winetip.com/ita/

Di Indira Fassioni