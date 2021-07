“MARY”la prima miscela botanica al mondo a bassa gradazione alcolica

La start-up londinese “Illogical Drinks” lancia sul mercato la prima miscela botanica al mondo nata per soddisfare gli stili di vita più sani, ideale per i cocktail estivi più freschi, con un basso contenuto calorico e un ancor più bassa gradazione alcolica (6%). Si chiama “MARY”, viene distribuita in Italia da Fine Spirits, contiene solo 9 calorie per 25 ml ed è perfetta per chi desidera moderare il proprio consumo di alcol senza però rinunciarvi completamente.

Creata per chi desidera moderare il proprio consumo di bevande alcoliche e l’assunzione di calorie, senza però rinunciare del tutto al piacere dell’alcol o accettare compromessi in termini di aroma e gusto. Un movimento globale verso stili di vita più sani e il desiderio di prendere consapevolezza su quel che immettiamo nel nostro corpo ogni giorno, un concept che ha ispirato la start-up londinese “Illogical Drinks” nel lancio di “MARY”.

Il contenuto alcolico di sei bicchieri di Mary & Tonic, ad esempio, equivale a quello di un Gin & Tonic. “MARY” è stata ideata per offrire nel beverage un impatto più leggero sul corpo, sulla mente e sul pianeta. Nonostante una minima quantità di alcohol, “MARY” possiede comunque un gusto sofisticato che la pone per qualità al di sopra di altre opzioni alcol-free o soft drink. Il segreto del gusto secco e profondamente fresco di “MARY” deriva da piante come il basilico, il timo e la salvia che si abbinano perfettamente all’acqua tonica. Inoltre “MARY” si afferma come un drink vegan, senza zucchero e a zero carboidrati.

“Fino ad oggi, seguendo i trend del momento, molte nuove proposte si sono concentrate su bevande alcohol-free. Ma non tutti i clienti vogliono dover scegliere tra essere astemi o bere liquori puri. C’è chi vuole semplicemente assumere quantità più moderate di alcohol e garantire così più equilibrio alla propria vita. Soprattutto vuole sentirsi bene con le proprie scelte. Per questo abbiamo creato Mary, un drink con il quale puoi sentirti bene, perché è più gentile con te e con il mondo” dice Eric Sampers, Managing Director di Illogical Drinks ed ex Brand Director di Beefeater Gin presso Pernod Ricard.

“Volevamo offrire qualcosa di diverso. Con 6% vol. e 9 calorie ogni 25ml, in giro non c’è nessun’altra bevanda come Mary. Abbiamo scelto di lanciarla proprio adesso che il mondo sta tornando ad una nuova normalità, per offrire ai clienti che si affacciano di nuovo ai banconi dei bar una scelta alternativa, a metà tra un distillato puro e la bevanda alcol-free. Sin dall’inizio, abbiamo fatto il possibile per assicurarci che Mary fosse una deliziosa bevanda di alta qualità prodotta responsabilmente e che avesse un impatto delicato sul corpo, sulla mente e sul mondo. Ci stiamo adoperando per garantire la massima sostenibilità possibile”, ha aggiunto Sampers.

Ingredienti e processo produttivo

“MARY” è composta da erbe aromatiche di alta qualità che sono già disponibili: basilico, timo, salvia, semi di coriandolo, radice di angelica, aghi di pino e ginepro.

A differenza del gin, in cui i botanicals sono miscelati insieme e poi infusi nell’alcol per sviluppare i loro sapori, “MARY” utilizza un metodo di estrazione ottimizzato nel quale ogni ingrediente è processato individualmente per produrre l’essenza botanica più fresca, poi tutte le essenze botaniche vengono miscelate con alcol rettificato dal grano e acqua distillata prima dell’imbottigliamento. Questo metodo di estrazione individuale preserva il gusto e l’aroma naturalmente intenso delle botaniche. Il packaging è riciclabile al 100%, con un utilizzo della minor quantità di plastica possibile.

Come bere “MARY”

Il gusto di “MARY” è pensato per abbinarsi all’acqua tonica. Ma non esistono regole. È consigliato l’abbinamento con la soda per ottenere una bevanda più leggera. “MARY” funziona benissimo per cocktail in style Spritz con Kombucha, ginger beer o acqua tonica.

Ricetta consigliata : una miscela di 1 parte di Mary, 2 parti di acqua tonica con molto ghiaccio e

guarnizione di cetriolo & timo limone.

Riconoscimenti

Premio Principale al Low&NoMasters 2021 organizzato da Spirits Business. MARY è stato eletto

come Master and Taste Master tra oltre 90 partecipanti

Certificazione come Prodotto Vegano rilasciata da The Vegan Society (Vegan Trademark) e Vegan

Friendlyorganizations

www.spiritacademy.it

Di Indira Fassioni