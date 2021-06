Chef Mammoliti: piccole e grandi novità accompagnano la riapertura

La Madernassa, Ristorante & Resort 2 Stelle Michelin a Guarene (CN), guidato in cucina dallo chef Michelangelo Mammoliti, ha riaperto le porte ai propri clienti. La struttura ha ripreso il cammino regolarmente, con piccole grandi novità per i propri ospiti, dopo un lungo periodo di fermo a causa della pandemia.

“Questi ultimi tempi sono stati una dura prova per tutti” ha detto in rappresentanza della proprietà Ivan Delpiano. “Abbiamo la fortuna di avere una struttura all’avanguardia, con grandi spazi per fronteggiare la situazione di emergenza e uno staff all’altezza, al quale va il mio ringraziamento più profondo per l’impegno speso. Questi mesi di stop, questo momento storico che ci siamo ritrovati a vivere ci ha ricordato quanto il rispetto per la natura e il capitale umano siano fondamentali. Abbiamo anche visto quanto forte sia lo spirito di adattamento dell’uomo e quanto l’innovazione se applicata ad un concetto di sostenibilità e inclusione siano alla base del vivere civile”.

IL MENU DEL RISTORANTE

Il ristorante, che ha riaperto dal martedì alla domenica con la terrazza a pranzo e cena, a partire dalle 19.00, ha ripreso il percorso interrotto con l’inizio dell’ultima pausa. Tre sono i confermati menu degustazione firmati dallo chef Michelangelo Mammoliti: i due percorsi da 8 portate Emozione e Voyage – rispettivamente il condensato degli studi sulla neurogastronomia e il riassunto personale dei suoi viaggi gastronomici – e il menu da 10 portate M@D100%Natura.

“Se Emozione e Voyage sono percorsi in cui si può entrare in contatto con la mia idea di cucina da una porta secondaria – dichiara lo chef - il percorso M@D100%Natura rimane quello in cui i miei pensieri e le mie ispirazioni raccontano chi sono adesso, non tralasciando i miei ricordi del passato, lavorativi e non, attingendo spunti e ispirazioni da orto, fiume, mare e terra, nel rispetto della stagionalità degli ingredienti”.

Se nel primo menu spiccano i classici Americanino, Pane e mortadella ed Essenziale per essere felici, nel percorso Voyage a farla da padrone sono i profumi e i colori che lo chef ricorda dei suoi tanti viaggi, in giro per il mondo, come in Kabu, un antipasto con rapa kabu iodata, scampi arrostiti, emulsione leggera allo shiso verde, o in Thai-Siam, un croccante di mango, coulant di banana e frutto della passione. Per gli ospiti che lo gradiscono, per tutti e tre i menu è possibile ordinare l’abbinamento vini curato dal sommelier Alessandro Tupputi, nelle due varianti calici di vino e champagne.

LA CARTA VINI

L’estremo lavoro di ricerca che da sempre contraddistingue il sommelier Alessandro Tupputi, il quale ama raccontare i produttori oltre che i prodotti, si materializza nella carta dei vini rinnovata per l’occasione. Una parte è dedicata alle etichette convenzionali, annovera champagne, bollicine, bianchi, con un focus sulle proposte piemontesi e naturali, rossi italiani e piemontesi, passati in rassegna vitigno per vitigno e spunti extra-italiani. L’altra è invece dedicata ai soli vini da agricoltura biologica, biodinamica o Triple A.

In carta trovano ampio spazio le bollicine e lo champagne, i vini bianchi, i vini rossi e quelli da dessert, fermo restando che il lavoro del sommelier Tupputi rimane quello di condurre il cliente alla conoscenza del prodotto, del produttore e alla scelta dell’etichetta in totale autonomia, in linea con le personali preferenze di gusto.

LA NUOVA CARTA DELLA PISCINA

Anche la carta della piscina porta la firma dello chef Michelangelo Mammoliti: il Menu M@D Piscina comprende snack e piatti appositamente pensati e proposti per la piscina e per il dehor del parco, sia per la pausa pranzo che per la sera, insieme agli aperitivi.

Dalle Frittelle di zucchine, misticanza di erbe e Parmigiano al piatto Andria-Guarene, con burrata di Andria, pesto al basilico, pomodori confit, pinoli tostati e rucola selvatica, il fil rouge rimane la proposta di bocconi che sappiano soddisfare il desiderio del momento, con un occhio all’aspetto salutistico e a quello dei regimi alimentari alternativi.

Il tutto può essere accompagnato da cocktail espressi, birre artigianali e una selezione dedicata di vini al calice, sempre curata dal sommelier Alessandro Tupputi.

La piscina con il solarium apre alle ore 9.30 e chiude alle ore 18.30, mentre il Menu M@D Piscina con le sue proposte, leggere e informali, insieme agli aperitivi, proseguiranno fino alle ore 22.30 per assecondare i gusti e le richieste di quanti vorranno fermarsi fin oltre il tramonto.

LE CAMERE

Dal primo di giugno, in concomitanza alla riapertura delle sale interne del ristorante anche ai clienti esterni alla struttura, sono state riaperte al pubblico anche le camere, completamente ristrutturate e rinnovate per l’occasione, per offrire la possibilità di poter allungare la durata della propria esperienza tra le colline del Roero. Alle cinque doppie già presenti, si aggiunge la Suite Superior, un bilocale di charme per 4 persone, che regalerà una nuova possibilità di scelta ai futuri ospiti nuovi o confermati di CasaLora.

https://www.lamadernassa.it

Di Indira Fassioni