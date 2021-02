San Valentino in casa: come accendere la passione tra un cocktail e altre idee

Da una recente indagine pubblicata sul magazine britannico Telegraph, nel 2020 ben il 25% della popolazione inglese compresa tra i 18 e i 35 anni ha ammesso di aver sperimentato un calo di libido.Ma quali possono essere, secondo gli esperti, le migliori attività per riaccendere il fuoco della passione in vista di San Valentino? Una ricerca dell’American Wine Society ha consigliato una sessione virtuale di Wine Tasting: tendenza spopolata nel corso degli anni e che ha accomunato milioni di appassionati in tutto il globo. E il vino, si sa, soprattutto quello rosso, contiene un fenolo chiamato resveratrolo che migliora la circolazione sanguigna e genera un boost della libido.

Spazio anche ai cocktail home made, soprattutto quelli romantici: nel 2020 si è riscontrato un vero e proprio boom di richieste perché, secondo un’indagine di Evening Standard, il 75% dei millennial ha espresso il desiderio di voler imparare a realizzare cocktail comodamente a casa.

Trend commentati anche da Fabio Camboni, bar manager del Kasa Incanto Cocktailbar di Gaeta (LT): “San Valentino è la festività per antonomasia dell’amore, un sentimento nobile che nel corso degli anni è stato al centro di infinite parole e melodie intramontabili. Quest’anno sarà molto particolare, ma non bisogna perdersi animo e riaccendere la passione con un cocktail da preparare assieme al proprio partner rappresenta la cosa migliore. A tale scopo ho ideato Le Thè en Rouge, ispirato dalla melodia immortale di Edith Piaf, La vie en rose. Incanta come una favola, un amore romantico. Incipit avvolgente, fragrante. Sorso dopo sorso una dolce melodia incanta il palato con il suo ricco bouquet delicato incalzato poi da mille bolle spumeggianti”.

Per preparare il cocktail Le Thè en Rouge, vi bastano 30ml di Cognac alle albicocche, 80ml di Champagne Perrier-Jouet, 40 ml Darjeeling first flush tea, e 15ml di Sciroppo di ibisco e rosa. Servire il drink con del caviale, inoltre, aumenta senza dubbio la passione!

Anche guardare un film romantico assieme al proprio partner migliora l’umore e la stabilità di coppia. Con i cinema purtroppo ancora chiusi, rilassarsi e scegliere una pellicola in streaming aumenta la complicità e aiuta a stare bene.

Ma non è tutto, perché anche iniziare a pianificare il primo grande viaggio post pandemia aiuterebbe di molto la coppia: lo rivela un’indagine dell’Aging and Transamerica Center for Retirement Studies pubblicata su Los Angeles Times, secondo cui si tratta di un’attività che instilla felicità e migliora la salute mentale.

Spazio anche ai massaggi, attività che potrebbe risultare banale, ma che nel corso degli anni diverse coppie hanno dimenticato a causa dello stress quotidiano: una ricerca dell’American Massage Therapy Association pubblicata su The Sun ha evidenziato come il massaggio svedese, quello più comune che si concentra sui muscoli della colonna vertebrale, abbassa del 58% i livelli di cortisolo. Coppie di tutto il mondo, dunque, dedicatevi ai massaggi per riaccendere la passione e salvare il rapporto!

