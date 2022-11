San Pellegrino Sapori Ticino: l'edizione 2022

Torna anche quest’anno la kermesse più amata del Cantone svizzero: San Pellegrino Sapori Ticino, che da 16 anni porta nelle più belle location ticinesi l’alta cucina internazionale. L’edizione 2022 – iniziata uffialmente il 26 settembre – si è tinta di giallo e rosso per celebrare la tradizione enogastronomica iberica. La grande protagonista di San Pellegrino Sapori Ticino 2022 è proprio la Spagna con il motto “ESPAÑA AHORA”.

Nel Cantone svizzero sono approdati alcuni tra gli chef più innovativi e celebri della Spagna per una dialogo tra due territori – quello spagnolo e quello della svizzera italiana – che sembrano lontani ma che sono legati da un fil rouge fin dal Medioevo.

La Spagna vanta 226 stelle Michelin e molte di queste si sono messe a disposizione per preparare cene inedite e irripetibili. 10 Chef spagnoli – tutti con due e tre stelle Michelin – sono ospitati in queste settimane dai colleghi ticinesi e sono testimonial del loro territorio in 12 Official Nights in luxury Hotel e Ristoranti unici.

“La cucina spagnola è cresciuta notevolmente in popolarità negli ultimi anni, diventando una delle più importanti del mondo – sostiene Dany Stauffacher, ideatore e organizzatori di San Pellegrino Sapori Ticino - nei viaggi che ho fatto in Spagna in quest’ultimo periodo e grazie agli incontri che ho avuto, ho capito che in questa sedicesima edizione potremo confrontarci con un mondo dalle mille sfaccettature, un mondo all’avanguardia che ha una attenzione enorme e un grande rispetto verso la cultura gastronomica che sfocia in sapori e proposte culinarie sorprendenti”.

Gli eventi di chiusura di San Pellegrino Sapori Ticino 2022

Sabato 12 novembre al Ristorante Meta di Lugano andrà in scena l’ultima Official Night. Ai fornelli il celebre Chef Alvaro Salazar (Voro Restaurant, Maiorca, 2 stelle Michelin).



Nato in Andalucia, Alvaro Salazar ha una cucina libera e svincolata, legata alle sue radici e trae ispirazione dall'ambiente, dove il Mediterraneo è presente in ogni passo. Maiorca è la dispensa della sua cucina, a cui aggiunge gli aromi e anche le tecniche della cucina classica andalusa.

Domenica 13 novembre San Pellegrino Sapori Ticino 2022 chiude ufficialmente e come ogni anno il sigillo alla manifestazione verrà messo presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano da alcuni degli chef ticinesi della Grandes Tables Suisses, l’associazione che riunisce i grandi chef svizzeri.

Alle precedenti Official Nights hanno partecipato i grandi Chef spagnoli Paco Perez, Paolo Casagrande, i fratelli Torres, Paco Roncero, Ricard Camarena, Joan Roca, Mario Sandoval, Nacho Manzano e Jesus Sanchez.

Di Indira Fassioni