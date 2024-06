Ristoranti en plein air a Milano e dintorni

Nel quartiere di Porta Nuova a Milano, tra fine dining e dinner show, si trova il SIX Restaurant, un locale che richiama lo stile contemporaneo di Miami e New York, con un’atmosfera sofisticata e spazi eleganti che si mescolano a piante lussureggianti e a luci teatrali. Il dehor, in particolare, è una vera e propria oasi di tranquillità nel cuore della città: lo spazio accoglie gli ospiti offrendo l’esperienza di un giardino tropicale, in cui le sedute lounge e gli ombrelloni si mimetizzano tra la bellezza naturale degli alberi, creando un ambiente confortevole e rilassante. In cucina, la mano è quella dello Chef Marco Culeddu, il quale propone una cucina creativa e contemporanea senza perdere d’occhio la tradizione mediterranea. In particolare, è il mare a fare da padrone del menu, con crudi, tartare e caviale. I drink a cura di Gabriele Dodi sono a base di infusioni, con tecniche di preparazione ispirate alla cucina molecolare, chiarificazioni e fat washing.