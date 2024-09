Nel ristorante Unforgettable il vegetale è il protagonista

Tra le novità del nuovo menù, c’è l’antipasto Fagiolini ostrica, seppia in zimino, preparato con tre chili di fagiolini che vengono cotti in estrazione di buccia di pesca, quindi sgranati per ottenere 150 grammi di semi da servire per 10 persone. Il seme è trattato come se fosse un risotto: il baccello, ricco di collagene, è centrifugato e usato per mantecare, quindi il seme è proposto a crudo per esaltare la spiccata nota vegetale che gli appartiene. Viene servito con ostrica alla brace e caviale e accompagnato da una seppia in zimino.