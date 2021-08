Ristorante Il Petrosino, un raffinato e bucolico sapore di Puglia

All’interno di Masseria Tenuta Mosè, splendido relais di lusso e charme a 5 chilometri da Gallipoli (Lecce), nl cuore del Salento, si colloca il ristorante gourmet Il Petrosino: aperto anche agli ospiti che non soggiornano in questa splendida struttura, è un luogo perfetto dove rilassarsi e godere di un’attenta e rispettosa ristrutturazione che ha permesso di riscoprire i colori e le atmosfere tipicamente mediterranee della settecentesca Villa Costa, risalente al XVII secolo , divenuta un’oasi di relax immersa nei toni e nei profumi della campagna salentina.

La Villa ospita sei suite di diverse dimensioni, di cui quattro ubicate al piano terra, ciascuna con piscina interna privata, mentre al primo piano si trovano le due penthouse dotate di piscina esterna e solarium.

A pochi passi da Villa Costa troviamo Masseria Caracciolo che a breve darà vita a ulteriori sette esclusive suite e quattro piscine esterne, e l’annessa Casa Colonica, un tempo residenza dei contadini impiegati nella cura e coltivazione dei campi.

Davvero unico il rigoglioso giardino con imponenti colonnati che accompagnano alla maestosa piscina esterna e all’antico pensatoio inebriati dai profumi di oltre trenta specie floreali ed altrettante essenze arboree.

Tutt’intorno imponenti vigneti e uliveti che producono vino e pregiato olio EVO biologico per gli ospiti, e una giovane azienda agricola che, tra i vari progetti, persegue l’obiettivo di recuperare l’antica specie vitivinicola autoctona del Fiano pugliese.

Il Petrosino, raffinato e bucolico ristorante panoramico, seleziona il meglio da queste preziose coltivazioni e dall’orto giardino, nel quale gli ospiti vengono coinvolti per condividere l’esperienza del raccolto e della scelta delle materie prime, per ottenere i prodotti biologici alla base delle sue proposte, frutto della sapiente elaborazione della giovane coppia, non solo in cucina ma anche nella vita, formata da Angelo Motolese e Jennifer Bianchi.

Angelo gioca in casa (è di Grottaglie), pur avendo alle spalle numerose esperienze in Italia e all’estero, mentre Jennifer (metà italiana e metà uruguayana) si diverte ad attingere a sapori e tecniche esotiche.

Entrambi non rinunciano però al lusso delle ricette della tradizione rielaborate da un guizzo creativo quanto rispettoso del passato: un vero e proprio viaggio gourmet tra i piatti tipici del territorio opportunamente rivisitati per dar luogo a un mix del tutto particolare tra il tradizionale calore delle case di Puglia e un tocco di contaminazione contemporanea come confermato da Guancia di vitello, salsa al primitivo, verdure dell'orto di Tenuta Mosè in agrodolce, che riporta immediatamente agli irresistibili profumi che si diffondevano un tempo dalle cucine pugliesi la domenica mattina o alla vigilia delle feste più importanti.

Non mancheranno di stupire anche i grandi classici come le orecchiette fresche con le imperdibili polpettine al sugo.

Impossibile non lasciare spazio ai profumi di mare più autentici ben rappresentati da Tentacolo di polpo barese, laccatura al cedro, crema di fave e ortaggi.

Angelo e Jennifer si muovono con disinvoltura nella ricca e variegata gamma di sapori proposti, senza mai tradire le aspettative.

Insomma val proprio la pena di inserire Il Petrosino tra le tappe gourmet da tenere presente negli itinerari del gusto più autentici.

https://www.tenutamose.it/ristorante/

Di Indira Fassioni