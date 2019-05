Ricette iconiche di Chef stellati per una cena home made

Un’idea regalo originale, solo per veri foodlovers, ma anche un modo nuovo per stupire i propri amici a cena, sentendosi chef stellati per una sera. Con un debutto di oltre mille confezioni vendute in un solo mese, Le Cene Stellate firmate Fratelli Desideri si affacciano sul mercato con un’offerta unica al mondo e dal forte contenuto esperienziale , sulla scia della “gastromania” che sta contagiando tutti e forti della riconosciuta eccellenza agroalimentare del Made in Italy: portare sulle tavole di casa ricette della cucina stellata italiana (con ingredienti sferificati e crio-essicati come il cibo degli astronauti) che possono essere preparate da chiunque , in pochi minuti e con tanto di video tutorial.

Il lancio del portale fratellidesideri.com e il successo delle vendite online sono arrivati dopo due lunghi anni di gestazione e un lavoro certosino su ingredienti e piccoli produttori fatto con l’aiuto di chef stellati Michelin. I luxury meal kit sono stati progettati da Tommaso Desideri, imprenditore polivalente con una preparazione solida e una notevole propensione a intraprendere nuove sfide imprenditoriali.



Dodici confezioni per dodici ricette gourmet realizzate da rinomati interpreti della cucina italiana contemporanea: Le Cene Stellate sono facilissime da cucinare grazie a un processo di alta tecnologia aerospaziale che semplifica al massimo la preparazione della ricetta e che consente alle materie prime fresche di conservarsi in modo naturale, a temperatura ambiente, per oltre 12 mesi senza l’aggiunta di conservanti e additivi chimici. Gli ingredienti sono di altissima qualità, selezionati direttamente dagli chef e tutti attentamente dosati sulla ricetta.



Ogni confezione, poi, è dotata di tecnologia NFC, che permette a chi sta cucinando di visualizzare istantaneamente sul proprio mobile device il video tutorial dello chef stellato.

Si va da “Rosso Bufala”, la rielaborazione della semplice pasta al pomodoro ad opera di Christian Milone, chef della Trattoria Zappatori di Pinerolo, a “Perle e basilico” di Andrea Larossa, (Ristorante Larossa ad Alba, CN), passando per “Il porcino ha l’oro in bocca” di Marc Lanteri (ristorante Marc Lanteri, Alba CN), e fino al risotto al tartufo.

Ma non mancano ricette più “esotiche”, come “Roma-Tokyo in venti minuti” di Francesco Oberto (Da Francesco, Cherasco, CN), o “Peccati di viola” sempre di Milone, due rielaborazioni gourmet del risotto, che rispecchiano efficacemente l’approccio colorato e “visivo” della cucina contemporanea.



I piatti

I piatti proposti sono:



Rosso Bufala di Christian Milone

Perle e Basilico di Andrea Larossa

U’ Bacciuga di Christian Milone

Il Porcino ha l’oro in Bocca di Marc Lanteri

Cacio e Pepe in Blue’s di Andrea Larossa

Bottarga e Bolle d’Oro di Marc Lanteri

In Barba alla Bufala di Francesco Oberto

Vecchia Latteria di Andrea Larossa

Peccati di Viola di Christian Milone

Sua Maestà Bianco Tartufo di Christian Milone

Il Nobile di Piemonte di Marc Lanteri

Roma Tokyo in Venti Minuti di Francesco Oberto



Gli Chef

I quattro chef che per ora firmano Le Cene Stellate sono:



Christian Milone, chef della Trattoria Zappatori di Pinerolo, TO

Andrea Larossa, chef del ristorante Larossa ad Alba, CN

Marc Lanteri, chef del ristorante Marc Lanteri, ad Alba CN

Francesco Oberto, chef del ristorante Da Francesco, a Cherasco, CN



www.fratellidesideri.com



Di Indira Fassioni