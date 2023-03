Zuppa di mais speziata

DIFFICOLTA facile

Una zuppa ricca di sapori profumi e colori. Un piatto semplice da preparare e perfetto come antipasto o primo piatto.

Non ho usato il peperoncino per poterla servire a tutti, adulti e bambini, ma se vi piace potete aggiungerlo durante la cottura.

Questa zuppa si può servire calda fumante ma è ottima anche tiepida con dei pezzetti di cracker di accompagnamento.