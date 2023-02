Frappe di carnevale al forno con glassa al cioccolato fondente

DIFFICOLTA facile

Le Frappe di Carnevale, sono uno dei dolci più famosi e golosi di questo periodo di festa. Queste croccanti sfoglie vengono chiamate con nomi diversi a seconda delle regioni di provenienza: frappe e sfrappole in Emilia Romagna, chiacchiere in Lombardia, crostoli in Trentino, bugie in Piemonte, cenci in Toscana, ma anche lasagne, rosoni, galani… La mia ricetta non prevede la frittura ma la cottura al forno, in questo modo le frappe risulteranno più leggere, meno unte e più simili ad un biscotto. Per dare un tocco di golosità a questi dolci li ho tuffati nel cioccolato fondente fuso, così da renderle più invitanti colorate e gustose!