Zucca al forno con nocciole, scalogni e salvia

DIFFICOLTA facile

Se avete voglia di un contorno dallo stile autunnale, saporito e sostanzioso provate questo piatto. Un perfetto abbinamento fra la croccantezza delle nocciole, la cremosità della zucca, la dolcezza degli scalogni e il gusto amarognolo e aromatico della salvia. Un piatto veloce e facile da preparare perchè una volta infornata la teglia non c’è più niente da fare se non aspettare che finisca di cuocere. Al posto delle nocciole potete usare le mandorle e se vi piacciono i gusti decisi potete insaporire la zucca con della paprika dolce affumicata o della curcuma in polvere per darle carattere e profumo. Io ho usato l’olio extra vergine di oliva ma se siete amanti del burro è perfetto in questa preparazione.