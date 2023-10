Tartufi al tè matcha e cioccolato bianco

DIFFICOLTA facile

I tartufi di tè matcha e cioccolato bianco sono molto affascinanti perchè ricoperti da questa polvere verde. Avete mai provato il tè matcha? E’ un tè verde giapponese che ha tante proprietà antiossidanti ed è ottimo nei dolci o per preparare il matcha cappuccino. Questi dolcetti al tè sono originali e poco diffusi in Italia ma in altre culture il tè viene usato spesso in pasticceria.