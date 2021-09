Ed eccoci qua! Tornati anche voi ai posti di combattimento? Per riprendere i ritmi e la routine è utile affidarsi al potere energetico delle uova e alla dolcezza dell’uva . Questa Uva allo zabaione grigliato , oltretutto è a base di miele : dolce e vellutata , è una colazione o una merenda…da leccarsi davvero i baffi! Buon settembre !

PROCEDIMENTO

In una casseruola a bagnomaria sbattete con la frusta i tuorli e il miele fino ad ottenere un composto omogeneo.

Unite quindi il vino o il marsala e continuate a sbattere finché lo zabaione non diventerà spumoso e denso.

Distribuite i chicchi d’uva in due ciotole mono porzione da forno, versateci sopra lo zabaione.

Cospargete con poco zucchero di canna e mettete in forno per pochissimi minuti finché non prende un colore ambrato.

A cura di Indira Fassioni