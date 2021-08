Albicocche gratinate alla lavanda

DIFFICOLTA facile

Finalmente la piena estate, finalmente i colori dell’estate! E con lei tantissima frutta buonissima. L’altro giorno, dopo un pranzo troppo leggero, è scattata la voglia di una merenda golosa…ed ecco materializzarsi queste cremose albicocche profumate alla lavanda. Un’idea carina anche per una colazione alternativa, perché no? In fin dei conti in estate vale tutto, o no?