Cosa c’è di meglio che iniziare la giornata con una dolce cheesecake ai frutti di bosco ? Morbida, rassicurante, golosa , in questa stagione secondo me è proprio perfetta , anche a colazione , accompagnata da un ottimo caffè. Ovviamente potete scegliere i frutti di bosco che preferite, in questo caso mirtilli, lamponi e ribes . Buona cheesecake a tutti!

PROCEDIMENTO

Mettere i biscotti in un sacchettino di plastica (quelli per il freezer) e con l’aiuto di un mattarello ridurli in briciole.

Versare le briciole di biscotti in una ciotola, aggiungere lo zucchero e il burro (morbido) e mescolare con le mani fino a ottenete un composto omogeneo.

Imburrare una tortiera con la cerniera (da 22 cm di diametro) e foderare con la base di biscotti, premendo bene.

Infornare a 180° per 8 minuti. Nel frattempo mescolare con le fruste elettriche la ricotta, lo yogurt greco, 2 cucchiai di miele e un goccio di estratto di vaniglia e aggiungere la buccia grattugiata del limone.

Versare il composto sulla base di biscotti e rimettere in forno per 40 minuti a 170°. Preparate i frutti di bosco per il topping, semplicemente aggiungendo un cucchiaio o due di zucchero di canna e mescolandoli bene più volte.

Sfornare la cheesecake, farla raffreddare e spalmare la superficie con un velo di gelatina di lamponi (se non l’avete fate scaldare un po’ di marmellata).

Prima di servire il dolce completare con i frutti di bosco (avendo l’accortezza di eliminare il succo che avranno rilasciato, soprattutto quelli surgelati). Spolverare di zucchero a velo (a piacere) e servire.

A cura di Indira Fassioni