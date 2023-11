Uovo in camicia con crema di patate e cialde di Pecorino Romano Dop

PROCEDIMENTO

Per la crema di patate, sbucciare e ridurre a piccoli tocchetti le patate, trasferire in una casseruola con un filo d’olio e qualche foglia di timo e far prendere calore.

Unire il latte e l’acqua, salare, e lasciare cuocere per 15 minuti circa. Con l’aiuto di un frullatore ad immersione ridurre il tutto in crema e conservare al caldo.

Per le cialde al pecorino romano DOP disporre dei mucchietti di formaggio, ben distanziati tra loro, su una teglia coperta con carta forno.

Cuocere le cialde in forno preriscaldato a 200 C per 6/8 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare.

Per l’uovo in camicia, portare a ebollizione un litro d’acqua in una casseruola, unire il sale e l’aceto di vino, abbassare la fiamma in modo che l’acqua sobbolla appena.

Sgusciare un uovo alla volta in una tazza, con un cucchiaio creare un vortice nell’acqua e far scivolare l’uovo nel centro.

Con l’aiuto di un cucchiaio girare delicatamente intorno all’uovo per ottenere la classica forma. Cuocere per 3/4 minuti ed estrarre l’uovo dall’acqua con una schiumarola.

Se questa operazione sembra difficile è possibile preparare le uova in camicia con un metodo facilitato.

Mettere un pezzo di pellicola alimentare in una ciotolina e ungere con un filo d’olio. Rompere all’interno un uovo e richiudere bene la pellicola serrando i quattro angoli insieme. Immergere “il palloncino” nell’acqua bollente e cuocere per 5/6 minuti. Estrarre dall’acqua con l’aiuto di una schiumarola, aprire delicatamente la pellicola per far uscire l’uovo in camicia.

Al momento di impiattare, disporre sul fondo la crema di patate sistemando al centro l’uovo in camicia. Terminare la preparazione con la cialda di pecorino e la granella di nocciole e, a piacere, qualche fogliolina di timo.

Servire la crema di patate con uovo in camicia e cialda al Pecorino Romano DOP ben calda.

A cura di Indira Fassioni