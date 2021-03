Uova mimosa senza tonno su insalata di fagiolini

DIFFICOLTA facile

In occasione della festa della Donna, amo preparare tutte le ricette che uniscono elementi sani ad altri più golosi, di facile realizzazione ma non mancano di dare una certa soddisfazione e che, soprattutto in certe giornate, non richiedono troppo tempo. L’insalata di fagiolini con le uova mimosa sono un ottimo piatto unico. E se vuoi qualcosa di buono all’ora dell’aperitivo, prepara le uova mimosa e accompagna con un calice di buon vino. Prosit!