Tagliatelle al ragù

DIFFICOLTA facile

Il ragù si accompagna bene sia alla pasta secca sia con quella all’uovo, per non dire del suo sapore spalmato su fette di pane caldo. Con la tagliatella fa subito pranzo della domenica, con la pasta secca è più adatto alla tavola di tutti i giorni. La sua preparazione richiede tempo ma durante la cottura non dovete fare molto, tranne mescolare di tanto in tanto. Per questo vale la pena cuocerne in abbondanza, così da avere diverse porzioni che potrete congelare e consumare in momenti diversi.