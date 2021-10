DIFFICOLTA facile

Il pan di spagna al cacao è la versione al cioccolato del classico pan di spagna. Questo dolce è un’ottima base per deliziose torte, una buona idea è quella di farcirlo con della crema pasticcera, oppure con della deliziosa crema al mascarpone, insomma potrete proprio sbizzarrivi. La ricetta è simile a quella del pan di spagna, l’unica variante è quella di aggiungere cacao amaro in polvere durante la preparazione. Il pan di spagna è una torta senza grassi e senza lievito. Per una perfetta riuscita di questo dolce ricordatevi sempre che, dopo aver montato i bianchi, quando aggiungerete gli altri ingredienti, dovrete mescolare molto delicatamente per non rompere le bollicine di aria dentro il composto: sono infatti proprio loro che faranno lievitare il vostro dolce nel forno.