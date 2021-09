Torta cremosa mele e cioccolato

DIFFICOLTA facile

Ed eccomi con una bella torta! Settembre è il mese della ripresa… ogni cosa che in agosto si era lasciata per riposare un po’, nel primo mese di autunno si riprende tra le mani con nuova energia! E cosa c’è di meglio se non una bella torta cremosa di mele e cioccolato per darci la carica giusta per ripartire? E’ un dolce adatto in tutte le stagioni, può essere gustato bello freddo di frigorifero oppure leggermente tiepido, ideale per l’ora del te oppure come goloso dessert. Prepararla è semplicissimo, poco burro e poca farina per un dolce semplice, leggero e delizioso!