Amaretti morbidi di Sassello fatti in casa

Questa è la storia di una famiglia trasferitasi nell’Astigiano, lui economo di casa Savoia , lei di origine siciliana . Si dice che la donna fosse un’ abile cuoca e che non mancava mai di offrire i suoi particolari pasticcini morbidi a base di mandorle agli ospiti. Le prime persone che assaggiarono i dolci della signora esclamarono “sono buoni e un po’ amaretti ”, battezzando così ufficialmente i nuovi dolcini. Oggi vi presento gli amaretti morbidi di Sassello .

PROCEDIMENTO



Tritare tutte le mandorle nel mixer e unirvi 125 g di zucchero.

A parte montare gli albumi a neve con lo zucchero rimasto e mescolare lentamente poco alla volta i due impasti.

Versare il composto ottenuto in una tasca da pasticcere e disporre delle piccole palline su una teglia rivestita di carta forno.

Spolverizzare gli amaretti di Sassello con dello zucchero a velo, farli riposare per mezz'ora e infine cuocerli a 160 gradi per 20-25 minuti fino a che non iniziano a scurire.

Segui la ricetta su: https://www.lagaiacucinadipatty.com/

A cura di Indira Fassioni