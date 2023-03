Questa torta salata di grano saraceno con radicchio lungo e brie è una ricetta da realizzare tutta in casa, base compresa : infatti avete a disposizione anche le indicazioni per eseguire l'impasto che racchiude il gustoso ripieno . Passo dopo passo e con estrema semplicità porterete in tavola un piatto delizioso. Nel numero di marzo di Cotto e mangiato magazine troverete molte altre idee gustose come questa per fare tante torte salate .

PROCEDIMENTO

Per l'impasto

Lavorate la farina con i tocchetti di burro e il sale, fino a ottenere un composto sabbioso. Unite le uova sbattute con l’acqua e impastate energicamente per formare un panetto liscio e omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola trasparente alimentare e fatelo riposare in frigorifero per 30 minuti.



Per il ripieno

Lavate, mondate e tagliate il radicchio a spicchi, poi conditelo con sale, pepe e olio e fatelo cuocere nel forno preriscaldato in modalità statica a 180°C per circa 10 minuti.

Sbattete in una ciotola le uova con la panna e il formaggio grattugiato. Unite il radicchio tagliato a tocchetti. Aggiustate di sale e pepe.



Stendete l’impasto su un piano di lavoro infarinato, adagiatelo in una teglia rotonda e bucherellate la base con i rebbi di una forchetta. Versate il ripieno, livellatelo e cospargete la superficie con il brie a dadini.



Cuocete nel forno preriscaldato in modalità statica a 180°C per circa 35 minuti. Estraete, lasciate intiepidire e poi servite.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"