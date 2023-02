DIFFICOLTA facile

Il riso ha tante varietà e quelle esotiche sono particolarmente profumate e versatili. Nel numero di febbraio di Cotto e mangiato Magazine potrete trovare molte idee da copiare per realizzare dei piatti particolarissimi come il riso libanese "mujaddara". Una ricetta davvero semplice preparata con lenticchie e cipolle per portare in tavola qualcosa di diverso, stuzzicante e completo.