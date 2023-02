Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine dal 7 febbraio è in edicola

Il numero di Cotto e mangiato Magazine di Febbraio con le sue tante idee ricche di gusto e colore ha il giusto mood per affrontare con carica positiva un mese di ricorrenze importanti.

Per la più romantica, San Valentino, propone tre diversi menù tra i quali scegliere per preparare una cenetta speciale.

Tante ricette insolite dall'Italia e dal mondo per il Carnevale e, per coinvolgere i più piccoli in cucina, troverete idee per divertirvi a preparare dolcetti super colorati.

Dedicata al benessere una carrellata di proposte a base di riso decisamente intriganti che possono essere anche piatti unici, alternativi e completi: spezie, aromi, carni e legumi ma non manca la versione dolce.

Ricette svuotafrigo con i cavoli, presenti nella dispensa da autunno a primavera hanno tante proprietà nutritive e innumerevoli impieghi in cucina.

Per le ricette delle tradizione, sono tanti i piatti con i formaggi che hanno mantenuto il sapore antico che val la pena riscoprire e assaggiare ancora.

Per il Classico con Brio, potete provare le varianti della mitica Carbonara: delle

versioni sfiziose e più semplici che forse avete già provato o tutte da scoprire.

Le ricette di Tessa Gelisio ci vengono sempre in aiuto caratterizzate da originalità, semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi.



