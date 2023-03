DIFFICOLTA facile

La torta salata con spinaci e feta è un classico abbinamento che vi permette di avere un piatto in tavola pronto in poco tempo e con ingredienti che probabilmente avete già in casa. Le torte salate di cui troverete tanti esempi nel numero di Cotto e mangiato Magazine di marzo hanno mille buoni motivi per essere preparate: piacciono a tutti e potete sbizzarrirvi nello scegliere ogni volta, a seconda della stagione e degli alimenti a disposizione, il ripieno che cambierà sapore, colore e gusto alla pietanza finale.