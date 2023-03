DIFFICOLTA facile

La meringa è un classico della pasticceria ed è davvero molto versatile. Buonissima e molto amata dai bambini è utile per preparare dolci a cui regala consistenze ogni volta diverse. In questo rotolo di meringa con lamponi e mandorle accompagna gli altri golosi ingredienti, li racchiude come uno scrigno e allo stesso tempo li sostiene come in un involucro. Potete scegliere di preparare questo e molti altri dolci sempre a base di meringhe seguendo le indicazioni nel numero di marzo di Cotto e mangiato Magazine.