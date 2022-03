Torta integrale con cavolo rapa cipolla rossa e pecorino

Questa torta è perfetta da servire come antipasto o come secondo piatto accompagnadola ad un'insalata fresca e croccante.

Il cavolo rapa è un ortaggio delicato e gustoso e si sposa bene con il sapore intenso del pecorino e dolce della cipolla rossa . Si possono usare anche altre verdure come cavolfiore, cavolo nero, broccoli…

Questa torta salata integrale con verdure ha sapori decisi e saporiti. La base è una pasta sfoglia integrale e la farcia è preparata con cavolo rapa e cipolla rossa, pecorino, uova e per insaporire erbe aromatiche e spezie .

curcuma in polvere

Ripiegate i bordi della torta all'interno e cuocete a 170 gradi per 50 minuti. Togliete la torta dal forno e servitela calda o tiepida.

Stendete la sfoglia in una teglia antiaderente rotonda di circa 24 cm di diametro, versate metà composto di ricotta, aggiungete alcune fettine di cipolla e condite con 2 cucchiai di olio, sale e pepe.

In una ciotola versate ricotta, pecorino, uovo e condite con sale, pepe e curcuma. Mescolate bene ed aggiungete il cavolo e le sue foglie.

Aggiungete il cavolo rapa e le sue foglie e fate cuocere a fuoco vivo per 5 minuti poi aggiungete qualche cucchiaio di acqua, il sale ed il pepe e continuate a fuoco medio. Togliete l’aglio e fate raffreddare.

Pelate il cavolo rapa, lavate bene le foglie poi tagliate tutto a pezzetti piccoli. Sbucciate l’aglio e fatelo rosolare in una padella antiaderente con 2 cucchiaio di olio.

Potete arricchire questa torta aggiungendo del formaggio saporito come gorgonzola o taleggio.

La torta salata si può conservare in frigorifero per un paio di giorni coperta con pellicola.