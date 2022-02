Crostata al farro con confettura di mele e albicocche, decorata con more e pistacchi

DIFFICOLTA facile

Adoro preparare le crostate, sono delle torte facili e golose che piacciono tanto a tutta la famiglia.

Per una buona pasta frolla servono solo 4 semplici ingredienti: farina, zucchero, burro e uova.

E' molto importante far riposare la pasta frolla in frigorifero per almeno 30 minuti, in questo modo manterrà al meglio la sua forma e la consistenza fragrante.

Per farcire questa crostata ho usato una confettura che avevo fatto quest'estate con mele e albicocche ma potete scegliere quella che più vi piace.

Per finire questa torta l'ho decorata con more e pistacchi, anche qui potete scegliere altra frutta come mirtilli o lamponi e se preferite potete sostituire i pistacchi con nocciole noci o mandorle.

Buona crostata a tutti!