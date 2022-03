Crostata integrale con pere mandorle e vaniglia

Il segreto per una perfetta riuscita della pasta frolla è il riposo in frigorifero , la si può preparare qualche ora prima di cucinarla o anche il giorno precedente .

Questa crostata è ideale per colazione o merenda ma può essere anche un buonissimo dessert da servire a fine pasto o per un’occasione speciale .

Infornate a 180 gradi per 25 minuti. Sfornate la frolla, eliminate i legumi e la carta forno e infornate di nuovo per 10 minuti.

Impastate a mano fino ad ottenere un panetto liscio. Avvolgete la pasta frolla con la pellicola e lasciatela riposare in frigorifero per almeno 30 minuti, meglio un paio d’ore ma si può preparare anche il giorno precedente.

Versate in una ciotola capiente, o in una planetaria, le farine, il lievito, il sale, i semi della vaniglia e il burro freddo tagliato a dadini.

Lo sapevate che...

I legumi o il riso utilizzati per la cottura alla cieca non possono essere mangiati, ma possono essere conservati e riutilizzati per effettuare altre cotture dello stesso tipo. Se non avete legumi secchi o riso potete appoggiare sopra la frolla una teglia dal diametro più piccolo.