DIFFICOLTA facile

Torta di mele con crema pasticcera: non avete già voglia di prepararla? L’abbiamo scritto più volte: la Torta di mele, per noi, è il comfort food per definizione. Non ci stanca mai, è sempre perfetta per colazione, per merenda ma anche per concludere il pranzo della domenica o una cena informale con gli amici. Sul nostro blog ne abbiamo tantissime versioni ma questa ci sembra davvero convincente. Avete voglia di provare la Torta di mele con crema pasticcera impreziosita da un tocco di cannella?