Torta di cioccolato all'avena: a Carnevale ogni dolce vale

DIFFICOLTA facile

Per il blog "La gaia cucina di Patty" oggi vi propongo un dolce gustoso e leggero. Del resto siamo a Carnevale e l'imperativo è quello di festeggiare anche se preparando cibi sani . Sto imparando ad utilizzare la farina di avena in molte preparazioni, dal pane ai dolci, e devo dire che il sapore è davvero ottimo. Come straordinarie sono le sue caratteristiche nutrizionali.

Questa è una torta ideale sia come dessert che per la colazione o la merenda, molto facile e veloce da preparare.