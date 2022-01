Torta di carote e mandorle senza farina

DIFFICOLTA facile

Ecco una super ricetta, di quelle che piacciono a noi: sana, equilibrata e perfetta per la colazione del mattino. Si tratta di una Torta di carote senza farina, ricetta che ci è stata passata dalla bravissima Tessy. Ci piace perché ha una consistenza pazzesca, resta morbida e piacevolmente umida, ideale completata con una cucchiaiata di yogurt greco o, per i più golosi, con della panna leggermente montata. Questa Torta di carote senza farina ci piace anche perché è senza farina. Il suo ingrediente “segreto”? Il pane grattugiato! Se utilizzate un pane grattugiato senza glutine potete trasformarla in un dolce adatto anche a chi soffre di celiachia o è intollerante al glutine. Buona colazione!