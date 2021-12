DIFFICOLTA facile

Questa ricetta di tartufini all'arancia è facilissima: si prepara in un attimo e si può riciclare qualsiasi cosa si abbia in casa …ciambelloni non finiti, biscotti secchi e ricordatevi panettoni e pandori quando avanzeranno! Saranno un'ottima base e vi salverete dai pezzetti dispersi in giro per la cucina. Unendo tutto, in un istante otterrete un dolcetto squisito da mangiare in ogni momento della giornata.