Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella di bufala e cocco

PROCEDIMENTO

Tritare il tonno e condirlo con olio sale e del lime grattugiato; lasciarlo riposare in frigorifero in una boule con la pellicola a contatto.



Frullare per pochi secondi le mozzarelle, il cocco sminuzzato, il latte e la panna fresca; porli in un pentolino e cuocere a bagnomaria per una trentina di minuti. Passare il tutto in un colino a maglie molto strette e lasciare raffreddare.



Impiattare in una piccola fondina o ciotola, porre la tartare fatta a pallina, versare tutt’intorno l’acqua di cocco e mozzarella, grattugiare del lime e dare un giro di olio Evo.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni