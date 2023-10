Involtini di tonno in crosta di pane e salsa aioli

Una ricetta sfiziosa, golosa, croccante; un abbinamento originale che soddisferà ogni palato. Condividetela in una serata con amici o perché no in coppia, stuzzicandola dal divano.

PROCEDIMENTO

In una pentola con acqua bollente immergere 6/8 foglie di verza intere, private della parte centrale bianca, per qualche secondo. Estrarle e porle ben aperte ad asciugare.



Condire la tartare con poco olio, sale e pepe bianco, coprire con la pellicola a contatto e mettere in frigorifero per una ventina di minuti.



Trascorso il tempo necessario porre la giusta quantità di tonno ad un lato della foglia di verza e formare un rotolino che andrà avvolto ben stretto nella pellicola e poi posto in frigorifero per qualche ora. Procedere con tutti i rotolini nel medesimo modo.



Stendere con il mattarello le fette di pane: dovranno risultare spesse 1/2 mm.



Prendere i rotolini in frigorifero, privarli della pellicola ed uno alla volta avvolgerli nel pane bianco fino a ricoprire la verza. Chiudere nuovamente con pellicola ben stretta e porre di nuovo in frigorifero per qualche ora.



Per la salsa aioli, rassodare un uovo separando il tuorlo dall’albume, filtrare il succo di limone e mettere da parte.



Sbollentare nel latte gli spicchi di aglio privati dell’anima per 5 volte cambiando ogni volta il latte. Frullarli con un filo di olio nel baker del mixer. Unire i due tuorli freschi azionando il mixer a bassa velocità versando l’olio a filo, aggiungere il tuorlo a pezzetti e due cucchiaini di succo di limone. Riazionare il mixer per poco, regolare di sale e pepe, appoggiare la pellicola a contatto e mettere in frigorifero.



Friggere i rotolini in olio a 160 gradi dal lato della chiusura del pane in una pentola non troppo alta. Scolare, tagliarli in sbieco e impiattare con uno due cucchiai di salsa.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni