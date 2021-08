DIFFICOLTA facile

Ricetta sfiziosa, colorata e anche molto leggera e salutare. Tartare di salmone su crema di carote e mela verde. In questo periodo i nutrizionisti consigliano di privilegiare frutta, verdure e pesci ricchi di Omega 3, io ho raccolto tutti questi consigli in una ricetta davvero gustosa.

Mi raccomando, la cosa importante per questa preparazione è che il salmone per la tartare deve essere abbattuto per evitare che contenga batteri molto nocivi per la salute. Quando lo acquistate, accertatevi che abbia subìto i trattamenti per poterlo utilizzare a crudo.

Il salmone che ho scelto per la ricetta, è quello selvaggio d'Alaska noto per il suo sapore e per il fatto che sia povero di grassi.