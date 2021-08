Polpette di sgombro con crema di melanzane

Protagonista di questo periodo è la melanzana , uno degli ortaggi più usati nella cucina tradizionale italiana e ricchissimo di qualità nutritive . Per voi io vi ho preparato una crema da abbinare a delle sfiziose polpettine di sgombro . Il finger food ideale per le vostre serate estive .

PROCEDIMENTO

Per prima cosa tagliate in due le melanzane e mettetele sulla leccarda del forno ricoperta di carta forno. Cuocetele per circa 30 minuti a 180 gradi.

Una volta cotte, prendete solo la polpa, con l'aiuto di un cucchiaio e mettetela in un frullatore, aggiungete sale, pepe, olio extravergine di oliva e basilico, poi frullate tutto fino a formare una bella crema che metterete da parte.

Fate poi lessare le patate intere con la buccia e, una volta cotte, sbucciatele e schiacciatele grossolanamente con una forchetta. Mettetele poi in una terrina.

Ora p il momento di cuocere lo sgombro. Sfilettatelo, lavatelo e spinatelo per bene. Mettete dell'olio extravergine in una padella e fate cucinare il pesce circa 3 minuti per lato.

Una volta cotto tagliatelo a coltello e mettetelo nella terrina insieme alle patate, aggiungete sale, pepe e olio e mescolate bene. Formate le polpettine, impanatele nel pane grattugiato e cuocetele in forno con un filo di olio extravergine di oliva per circa 15 minuti.

A cura di Indira Fassioni